Нові Apple Watch розчарують фанатів у 2026 році: масштабний редизайн відкладається

Вихід Apple Watch Series 12 та Watch Ultra 4 очікується у вересні 2026 року.

Нові Apple Watch Series 12 і Watch Ultra 4, які Apple представить восени 2026 року, стануть незначним оновленням лінійок без інноваційних функцій та помітних змін у дизайні. Про це розповів Марк Гурман, авторитетний журналіст із Bloomberg.

За даними Гурмана, обидві моделі зовні будуть практично ідентичні нинішнім Series 11 та Ultra 3. Також джерело не очікує появи Touch ID, незважаючи на чутки, що циркулювали раніше.

Основними нововведеннями стануть більш продуктивний чіпсет нового покоління, який замінить S10, а також вдосконалення функцій відстеження здоров’я та фізичної активності. Це буде перше значне оновлення швидкості роботи годинників з 2023 року.

Відео дня

Водночас оновлення бюджетної лінійки Apple Watch SE цього року не планується. Причина проста – модель третього покоління вийшла лише минулого року, тому Apple, як очікується, збереже звичний цикл оновлень раз на 2-3 роки.

Тим, хто розраховував побачити повністю новий дизайн годинників, доведеться набратися терпіння. За словами Гурмана, масштабне оновлення зовнішнього вигляду Apple Watch очікується не раніше 2027 року, а дехто взагалі вважає, що його можуть перенести на 2028-й. Крім того, Apple досі працює над впровадженням функції визначення рівня цукру в крові і розраховує впровадити її до 2030 року.

Раніше експерти обрали найкращі недорогі смарт-годинники. Навіть у бюджетному сегменті до 5000 грн у 2026 році можна знайти моделі, які практично не поступаються флагманам за повсякденними функціями.

Як писав УНІАН, Apple Watch більше не найпопулярніші годинники у світі – їх витіснив Huawei. Її пристрої банально дешевші, ніж навіть найдоступніші Apple Watch, водночас їхнього функціоналу більшості покупців цілком вистачає, і вони не бачать причин переплачувати за продукцію Apple.

Вас також можуть зацікавити такі новини: