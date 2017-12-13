На Тернопільщині госпіталізовано 57-річну жінку, яка вийшла на дорогу і потрапила під колеса авто

На Тернопільщині госпіталізовано жінку, яка вийшла на дорогу і потрапила під колеса авто.

Читайте такожУ Тернополі затримали водія BMW Х5, який після ДТП втік додому "запивати шок"

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора 12 грудня близько 14:20 на автодорозі Кременець-Дубно.

Потерпіла йшла краєм проїжджої частини дороги на зустріч автомобілю. В якийсь момент жінка раптово почала переходити дорогу за межами пішохідного переходу і потрапила під колеса автомобіля марки ВАЗ-2110.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер жительку райцентру 1960 року народження доставили в Кременецьку лікарню.