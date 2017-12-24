На Тернопільщині відкрили сільську шкільну обсерваторію (фото)

На Тернопільщині у Байківецькій ОТГ відкрили сільську шкільну обсерваторію

Як повідомили УНІАН голова ОТГ Анатолій Кулик, проект з облаштування шкільної сільської обсерваторії було реалізовано спільними зусиллями програми USAID DOBRE, яка виділила понад 120 тис. грн, та власного внеску громади у сумі понад 90 тис. грн. Окрім того, представники громади та місцеві школярі самостійно облаштували приміщення обсерваторії.

«Однією із цілей громади є втілення слів Артура Шопенгауера: «Кожне дитя певною мірою геній і кожен геній певною мірою дитя». На моє глибоке переконання, перша сільська автоматизована обсерваторія дозволить дітям відчути себе геніями, а дорослим загорітися дитячою цікавістю і дослідницьким азартом», – сказав під час відкриття Кулик.

За словами вчителя фізики та астрономії Лозівської опорної школи Михайла Шемелі, автоматизована обсерваторія дасть можливість з допомогою технічних та програмних засобів для жителів громади побачити і сфотографувати об’єкти ближнього та віддаленого космосу, як при безпосередній роботі з телескопами, так і через інтернет – на сайті обсерваторії.

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На базі обсерваторії проводитимуться заняття астрономічних гуртків, науково-дослідні роботи Малої академії Наук (МАН), семінари, зустрічі для всіх бажаючих жителів громади та гостей.

Заступник директора програми USAID DOBRE Юлія Єсмуханова зауважила, що реалізація такого проекту є прикладом того, як громада може працювати на спільну ідею.

«Протягом цього року ми працювали з Байковецькою громадою над розробкою стратегічного плану з залученням мешканців громади. Одним з пріоритетних напрямків розвитку громада зазначила підвищення якості освіти, більш раціонального та ефективного використання ресурсів та модернізації навчальних закладів. Облаштування першої сільської автоматизованої обсерваторії в Байковецькій ОТГ дозволить школярам мати кращі можливості доступу до якісної сучасної освіти. Ця обсерваторія – це лише перший проект, що надасть такі можливості. Найближчим часом разом з громадою ми плануємо працювати над над поліпшенням спортивної інфраструктури в громаді та підвищенням якості наданням місцевих послуг», – поділилася планами Єсмуханова.