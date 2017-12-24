Управління Укртрансбезпеки на Тернопільщині отримало мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем (фото, відео)

Управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області отримало мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні ключі та свідоцтва про реєстрацію спеціалізованих автомобілів працівникам Управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області передали голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, голова ТОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.

Завдяки мобільним лабораторіям з габаритно-ваговим контролем зменшити навантаження на дороги, уберігаючи їх таким чином від руйнування перевантаженими автомобілями.

«У Тернопільській області є повна підтримка і налагоджена комунікація наших підрозділів з місцевою та обласною владою. За кошти Єврокомісії Укртрансбезпека закупила 78 мобільних пересувних лабораторій, які можуть працювати по всіх видах контролю від рейдових і планових перевірок. Ці комплекси дадуть можливість зберегти ту інфраструктуру, яку системно будує Уряд країни та керівництво області, адже щороку виділяють мільярди гривень на відновлення українських доріг та їхній ремонт. На сьогодні країна має більше 100 пересувних комплексів, тому габаритно-ваговий контроль має бути системним у кожній області. Дякую Степану Степановичу за те, що докладає багато зусиль, щоб область розвивалася і була привабливою областю у країні», – сказав під час виступу Ноняк.

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Він зауважив, що щороку через рух перевантаженого транспорту і псування доріг держава отримує збитки на суму більше як 2 млрд грн.

За словами Барни, вагові комплекси дадуть можливість забезпечити контроль перевізників на території області.

«Дороги є там, не де їх будують, а там, де їх бережуть. Тернопільщина достатньо розгалужений край – більше 5 тис. км доріг. Більше 75% доріг в області передбачалися на низьку тоннажність, що призводить до повного руйнування. Частина доріг в області у незадовільному стані, відповідно потребують ремонту та утримування. Сьогодні держава робить кроки у питаннях відновлення доріг. Цей рік достатньо плідний – більш як 600 млн грн спрямували на ремонт та обслуговування доріг на Тернопільщині», – зауважив керівник області.

Також голова ОДА наголосив, що область потребує нових площадок, які необхідні для використання вагових комплексів.

«Зі своєї сторони ми беремо на себе зобов’язання з будівництва і відкриття необхідних площадок. Такі площадки для здійснення вагового контролю плануємо розмістити щонайменше у 6-ти пріоритетних напрямках, де найчастіше відбувається перевантаження доріг: Тернопіль-Львів, Тернопіль-Хмельницький, Тернопіль-Кременець, Тернопіль-Заліщики, Тернопіль-Івано-Франківськ, Тернопіль-Кам’янець-Подільський», – повідомив Барна.

Пересувні лабораторії здійснюватимуть усі види контролю – від придорожнього до планових перевірок.