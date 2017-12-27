На Тернопільщині відбувся молитовний сніданок за участі представників влади, громадськості, духовенства, солдатів та волонтерів

На Тернопільщині відбувся молитовний сніданок за участі представників влади, громадськості, духовенства, силових структур, підприємців, аграріїв, медійників, солдатів та волонтерів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час заходу присутні молилися за мир в Україні, говорили про події на сході України, про єдність, про військових та їхні сім’ї, про роботу волонтерів, про роль церкви у багатьох суспільних процесах, про спільні здобутки та досягнення, а також про плани на майбутнє.

Такий сніданок є доброю традицією у понад 100 країнах світу, відтак його вирішили започаткувати на Тернопільщині як майданчик для духовного єднання та порозуміння, а також для підбиття підсумків року, що минає.

Довідка УНІАН. Молитовний сніданок в США був організований президентом США Дуайтом Ейзенхауером у 1953 році.

Вже більше 60 років молитовні сніданки проходять в США, давши початок аналогічним зібранням в Європарламенті, Німеччині, Великобританії та багатьох інших країнах світу. Вважається, що подібний захід сприяє духовному єднанню та порозумінню політиків, духовенства, громадськості і бізнесу з усього світу.