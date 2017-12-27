У Тернополі в реанімацію госпіталізували велосипедиста, який отримав важкі травми внаслідок падіння на швидкості.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про потерпілого на лінію 102 повідомив мешканець Тернополя, який розповів, що на об'їзній дорозі на мосту поблизу села Гаї Шевченківські лежить невідомий, а поруч з ним велосипед.

На місце виклику виїхали працівники поліції та бригада швидкої. У чоловіка медики констатували перелом основи черепа. Його у церебральній комі доправили до лікарні в реанімаційне відділення.

За попередніми даними, велосипедист не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожних умов, з'їхав на узбіччя та впав з електровелосипеда.

Триває слідство.