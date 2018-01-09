Голова Тернопільської ОДА провів Святвечір із дітьми зі сходу України

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна та представники духовенства провели Святвечір із дітьми дітей із Рубіжного та Сєвєродонецька Луганської області та з кількох районів Донецької області, які прибули

На Тернопільщину в рамках культурної акції "Схід та Захід разом".

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, Барна зустрів з дітьми першу різдвяну зірку й розповів їм про те, як в області святкують це родинне свято.

"Ми радіємо, що можемо святкувати сьогодні Різдво у спокої та мирі. Проте, нам не варто забувати завдяки кому все це маємо. Наші воїни на передовій тримають міцно оборону, а ми у свою чергу маємо зробити все від нас залежне, щоб їх підтримувати. Водночас, сьогодні нам як ніколи потрібно бути єдиними, одним цілим, щоб ворог не зумів нас розхитати. Саме тому, потрібні такі культурні акції та обмін культурним досвідом, коли Схід та Захід єднаються задля спільної мети. Сподіваюся ваше перебування на Тернопільщині буде цікавим та насиченим позитивними емоціями, щоб їх ви забрали з собою і вони вас надихали ще протягом довгого часу", – сказав під час спілкування з дітьми керівник області.

Він також висловив сподівання на довгоочікуваний мир та перемогу, за що помолилися усі присутні учасники Святої вечері.

Після вечері усі присутні колядували.