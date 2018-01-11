200 дітей зі східної України провели різдвяні свята на Тернопільщині (фото)

12:39, 11 січня 2018
Тернопіль
81 0

Приїхали діти у рамках культурної акції «Схід та Захід разом».

Фото прес-служби ТОДА

200 дітей зі східної України провели різдвяні свята на Тернопільщині. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, учора для дітей з Бахмуцького району, Троїцького та Волновахи підготували розважальну програму у розважальному центрі.

Юні гості зіграли в боулінг, покаталися на ковзанах, переглянули фільм у кінотеатрі та пообідали.

Фото прес-служби ТОДА

Приїхали діти у рамках культурної акції «Схід та Захід разом».

Під час розважальної програми з дітьми зустрівся голова ТОДА Степан Барна.

«Радий, що ви відвідали Тернопільщину та познайомилися з народними українськими традиціями, поколядували разом з нами, адже Різдвяні свята об’єднують та зближують людей з усієї України», – зазначив Барна.

Фото прес-служби ТОДА

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новини Тернопільщини