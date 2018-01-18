На Тернопільщині внаслідок переохолодження померла місцева жителька

12:30, 18 січня 2018
Тернопіль
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Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – загальне переохолодження організму.

Ілюстрація REUTERS

На Тернопільщині внаслідок переохолодження померла місцева жителька.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, о 14.20 до Борщівської центральної районної клінічної лікарні доставлено тіло громадянки 1970 року народження, жительки с. Худиківці Борщівського району.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – загальне переохолодження організму.

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Теги: #новини Тернопільщини#смерть від переохолодження