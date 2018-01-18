На Тернопільщині внаслідок переохолодження померла місцева жителька

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – загальне переохолодження організму.

На Тернопільщині внаслідок переохолодження померла місцева жителька. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, о 14.20 до Борщівської центральної районної клінічної лікарні доставлено тіло громадянки 1970 року народження, жительки с. Худиківці Борщівського району. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причина смерті – загальне переохолодження організму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter