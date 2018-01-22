На Тернопільщині у Вишнівецькій ОТГ закупили 70 контейнерів для роздільного збирання сміття

На Тернопільщині у Вишнівецькій ОТГ за 415 тис. грн закупили 70 контейнерів для роздільного збирання сміття.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, баки заплановано встановити в усіх селах громади впродовж першого кварталу 2018 року. Зараз депутати селищної ради і старости визначаються з місцем їх розташування. На кожному майданчику встановлять по два контейнери. Над баками буде накриття.

«Крім того, розглядаємо можливість розміщення у селах менших ємкостей для використаних батарейок», – розповів заступник голови селищної ради з фінансово-економічних питань Віталій Рись.

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За його даними, у школах громади будуть організовані відповідні навчальні заняття, яке сміття в який контейнер має потрапити.

«Виготовимо також спеціальні демонстраційні плакати і невеликі макети контейнерів, щоб школярі на практиці побачили, як сортувати сміття за видами матеріалів. Вдома діти поділяться отриманими знаннями зі старшими родичами», – поділився задумом Рис.

Він зауважив, що договір на вивезення сміття має підписати кожен власник домоволодіння. За несанкціоноване вивезення відходів штрафуватимуть.