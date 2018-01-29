Пожежею знищено автомобіль, пошкоджено гараж.

У Тернополі внаслідок пожежі в гаражі згорів автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 27 січня близько 19 год до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на вул. Пісковій.

Черговий караул частини спеціальної пожежної техніки Управління у складі 6-ти чоловік особового складу, який прибув на місце виклику, встановив, що пожежа виникла у гаражному приміщенні. Орієнтовна площа пожежі складала 15 м кв.

О 19.24 рятувальники вогонь зупинили, а о 19:39 – повністю ліквідували.

О 19.37 для допомоги черговому караулу прибув караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Пожежею знищено автомобіль, пошкоджено гараж.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюють.