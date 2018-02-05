Потерпілі госпіталізовані в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

На Тернопільщині внаслідок зіткнення трьох автомобілів госпіталізовано двох осіб.

Читайте такожНа Тернопільщині в реанімацію потрапив водій ВАЗу, який перекинувся на швидкості

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 лютого о 16.10 на автодорозі поблизу с. Підгороднє Тернопільського району внаслідок ускладнення погодніх умов сталось зіткнення вантажного автомобіля «MAN», автомобіля «Toyota Avensis» та «MERCEDES Vito».

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості водій автомобіля «Toyota Avensis», громадянин 1984 року народження та пасажир даного автомобіля, громадянка 1982 року народження, жителі с. Городище Козівського району. Потерпілі госпіталізовані в Тернопільську обласну клінічну лікарню.

На місце події залучалось рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Працівники пожежно-рятувальної служби огородження місця ДТП та вжили заходів щодо попередження виникнення пожежі.