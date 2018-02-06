Один з них буде стаціонарним і знаходитиметься на посту, а двоє автомобілів будуть рухатися маршрутами.

На Тернопільщині поліцейські почали патрулювати відрізок траси М-19 Доманове від Тернополя до Чернівців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, відучора на трасі Ковель – Чернівці – Тереблече на відрізку траси в Тернопільській області чергуватися три патрулі.

Один з них буде стаціонарним і знаходитиметься на посту, а двоє автомобілів будуть рухатися маршрутами.

«Один автопатруль чергуватиме на ділянці від Тернополя до Чорткова, а другий – від Чорткова до межі з Чернівецькою областю», – каже начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Інспектори патрулюватимуть на автомобілях Mitsubishi Outlande.