На Тернопільщині поліцейські почали патрулювати відрізок траси М-19 Доманове від Тернополя до Чернівців
10:31, 06 лютого 2018Тернопіль
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Один з них буде стаціонарним і знаходитиметься на посту, а двоє автомобілів будуть рухатися маршрутами.
фото УНІАН
На Тернопільщині поліцейські почали патрулювати відрізок траси М-19 Доманове від Тернополя до Чернівців.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, відучора на трасі Ковель – Чернівці – Тереблече на відрізку траси в Тернопільській області чергуватися три патрулі.
Один з них буде стаціонарним і знаходитиметься на посту, а двоє автомобілів будуть рухатися маршрутами.
«Один автопатруль чергуватиме на ділянці від Тернополя до Чорткова, а другий – від Чорткова до межі з Чернівецькою областю», – каже начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.
Інспектори патрулюватимуть на автомобілях Mitsubishi Outlande.
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