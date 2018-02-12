На Тернопільщині затримали водія, який збив пішохода і втік з місця ДТП

Водія поліцейські знайшли менше як за годину. У скоєному він зізнався. Порушник – односельчанин травмованого.

На Тернопільщині затримали водія, який в стані сп’яніння збив пішохода і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 37-річний чоловік, керуючи автомобілем марки Volkswagen Passat, не врахував погіршення погодних умов, не впорався з керуванням та у селі Пробіжна Чортківського району близько 21 год збив пішохода. Після цього одразу втік.

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Потерпілий – мешканець села Пробіжна 1972 року народження. Він звернувся за меддопомогою до лікарні. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом ноги, рвану рану носа та губи.

Водія поліцейські знайшли менше як за годину. У скоєному він зізнався. Порушник – односельчанин травмованого.

За попередньою інформацією і водій, і пішохід перебували у стані алкогольного сп'яніння. Зі слів водія, він втік, бо злякався.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.