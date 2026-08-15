Росія випробовуватиме винищувач шостого покоління на Су-57

Росія хоче перетворити двомісний Су-57Д на випробувальну платформу для технологій винищувача шостого покоління.

Росія планує використовувати нову двомісну версію винищувача Су-57Д як льотну лабораторію для випробування технологій, які можуть застосовуватися у винищувачах шостого покоління. Зокрема, літак хочуть залучити до тестування систем управління безпілотниками та бойового штучного інтелекту, заявив головний конструктор "Сухого" Михайло Стрілець.

За задумом російських розробників, друге місце в кабіні Су-57Д призначене для оператора, який зможе керувати безпілотними літальними апаратами. Йдеться, зокрема, про важкий ударний безпілотник С-70 "Охотник".

Таким чином, двомісний винищувач має стати платформою для відпрацювання концепції взаємодії пілотованого літака з безпілотниками.

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Другим напрямом стане випробування бойового штучного інтелекту. Російські розробники працюють над алгоритмами, які в перспективі мають допомагати літаку самостійно ухвалювати рішення.

Фактично Су-57Д планують перетворити на своєрідну льотну лабораторію для перевірки автономних систем, які згодом можуть інтегрувати у винищувачі нового покоління.

Літак створили на базі старого прототипу

Двомісний Су-57Д побудували на основі одного з ранніх льотних прототипів Т-50-4 із бортовим номером "054".

16 травня 2026 року літак розпочав руліжні випробування, а вже 19 травня здійснив перший політ тривалістю близько 40 хвилин. За штурвалом перебував льотчик ОКБ "Сухого" Сергій Богдан.

Водночас Росія не розкриває подробиць щодо майбутнього винищувача шостого покоління, технології якого планують випробовувати на Су-57Д.

Росія поки має проблеми навіть із Су-57

Попри амбітні плани щодо винищувача шостого покоління, Росія досі нарощує виробництво Су-57, який має поступово замінити літаки попередніх поколінь, пише "Мілітарний".

Темпи випуску цих винищувачів залишаються відносно низькими. З 2019 року російські Повітряно-космічні сили отримали щонайменше 16 Су-57.

Паралельно Москва намагається модернізувати літак. Зокрема, росіяни випробовують нові двигуни та інші бортові системи.

У грудні 2025 року прототип Т-50-2 "052" піднявся в повітря з новим двигуном "виріб 177". Розробники заявляють, що на форсажі він має розвивати тягу до 16 тонн. Також йому приписують меншу витрату пального та більший ресурс порівняно з нинішнім двигуном АЛ-41Ф1.

Росія також продовжує розробку двигуна другого етапу для Су-57 – "виробу 30". На тому ж прототипі раніше випробовували плоске сопло двигуна, однак його призначення наразі залишається невідомим.

Авіабудування в РФ - останні новини

Окрім Су-57, Росія працює над легким винищувачем Су-75, який позиціюють як доповнення до важчих бойових літаків. У червні генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадим Бадеха заявив, що в Росії триває будівництво першого льотного прототипу Су-75.

Восени минулого року росіяни оприлюднили фото російського Су-75 Checkmate поруч із Су-57, що є доволі рідкісним явищем.

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