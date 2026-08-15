Чорний ліс на Кіровоградщині перетворять у національний парк, - указ Зеленського

Мета створення парку - збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів та об'єктів Середнього Придніпров'я.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у Кіровоградській області національного природного парку "Чорний Ліс". Про це йдеться в указі глави держави №719/2026 від 11 серпня.

Зокрема, президент постановив створити на території Кропивницького району Кіровоградської області національний природний парк "Чорний Ліс" "з метою збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів та об'єктів Середнього Придніпров'я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність".

Яка площа лісу буде включена до національного парку

До території національного природного парку "Чорний Ліс", як погоджено в установленому порядку, включення понад 13,7 тисяч гектара земель державної та комунальної власності. Зокрема, 12844,5 гектара земель державної власності (землі лісогосподарського призначення) на території Кропивницького району Кіровоградської області, що перебувають у постійному користуванні Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України", вилучаються у землекористувача і надаються національному природному парку в постійне користування.

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Крім того, 865,7441 гектара земель комунальної власності (землі водного фонду, сільськогосподарського, лісогосподарського призначення) на території Кропивницького району Кіровоградської області, що включаються до території національного природного парку без вилучення у землекористувачів, згідно з додатком.

Доручення для уряду

Президент доручив Кабінету Міністрів затвердити у шестимісячний строк Положення про національний природний парк "Чорний Ліс". Ще уряд має протягом 2027–2029 років вирішити питання щодо надання національному природному парку "Чорний Ліс" у постійне користування 12844,5 гектара земель державної власності, що вилучаються у Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" тощо.

Також уряд має передбачати на 2027 рік і наступні роки в бюджеті кошти, необхідні для функціонування парку.

Чому на Кіровоградщині створюють нацпарк

Як сказано на сайті Міністерства економіки і довкілля України, Кіровоградщина залишалася єдиною областю України, де не було жодного національного природного парку, а рівень заповідності території становив трохи більше 4%. Водночас саме тут розташовані Чорноліський та Чутівський ліси - одні з найбільших широколистяних лісових масивів на південній межі їх поширення у Східній Європі, які мають виняткову природоохоронну цінність.

Водночас, cтворення національного природного парку "Чорний Ліс" сприятиме збереженню та відновленню рідкісних, зникаючих, реліктових і ендемічних видів рослин і тварин, охороні цінних природних екосистем і геологічних об'єктів, реалізації заходів із запобігання зміні клімату, а також контролю за поширенням чужорідндих видів.

Як заявили в Мінекономіки, новий парк також відкриває додаткові можливості для розвитку територіальних громад. Йдеться про створення нових робочих місць, розвиток рекреації та екологічного туризму, залучення фінансування з державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та реалізацію місцевих проєктів розвитку.

Необхідність охорони Чорноліського та Чутівського лісових масивів науковці обґрунтували ще у 1926 році. Майже через століття ця ідея отримала практичне втілення.

Природний парк "Синевир"

Як повідомляв УНІАН, в національноvу природному парку "Синевир" на Закарпатті, який відомий однойменним мальовничим озером, оголосили війну джипінгу (диким" туристам на позашляховиках). Адміністрація парку виступає з офіційним і категоричним попередженням про те, що пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та інших позашляхових транспортних засобах суворо заборонено.

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