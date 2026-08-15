Новий Android-процесор встановив рекорд в AnTuTu: які смартфони його отримають

Наступний флагманський процесор Qualcomm з'явився в попередньому тесті AnTuTu й набрав рекордні 4,83 млн балів.

Головний китайський інсайдер Digital Chat Station поділився результатами тестів ще не анонсованогочипсетаSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, на якому працюватимуть найкращі смартфони на базі Android. Тести проводилися в бенчмарку AnTuTu.

Згідно з отриманим результатом, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro зумів набрати рекордні 4,83 мільйони балів. Для порівняння: нинішні Android-флагмани на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирають від 4 до 4,4 млн балів, тобто приріст продуктивності становитиме близько 6%.

Відомо, що Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro вийде разом зі звичайною версією Snapdragon 8 Elite Gen 6. За попередніми даними, обидва процесори будуть виготовлятися за 2-нм техпроцесом, але наразі невідомо, хто саме займеться їхнім випуском – TSMC чи Samsung.

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Обидва чипсети, згідно з попередніми витоками, отримають процесорні ядра нового покоління Oryon у конфігурації 2+3+3. При цьому версії відрізнятимуться графікою: стандартному Snapdragon 8 Elite Gen 6 приписують Adreno 845 і 12 МБ вбудованої графічної пам'яті, тоді як Pro-версія отримає потужніший Adreno 850 і 18 МБ пам'яті.

Першими смартфонами на базі Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro стануть Xiaomi 18 Pro, а також його старша версія 18 Pro Max, які презентують у вересні. Серед перших пристроїв із новим чипсетом також згадуються iQOO 16 та OnePlus 16.

Раніше експерти склали рейтинг найшвидших процесорів для смартфонів. До дослідження увійшли 70 мобільних платформ, випущених за останні два з половиною роки.

Також експерти протестували та обрали п’ять найкращих бюджетних смартфонів з високою продуктивністю. Конкуренція між виробниками призвела до того, що "бюджетний" смартфон більше не означає "слабкий".

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