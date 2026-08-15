Німеччина радить своїм громадянам не їхати до України напередодні Дня Незалежності

Ті громадяни Німеччини, яким неминуче треба приїхати до України у ділових справах, мають ретельно продумати план безпеки.

У Німеччині побоюються, що Росія може посилити атаки на українські міста з нагоди Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня. Німцям рекомендують утриматись від поїздок до України. Про це йдеться у заяві на сайті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

"В Україні відбуваються бойові дії. Російські повітряні удари ракетами, крилатими ракетами і дронами відбуваються майже щоденно. Усі частини України можуть постраждати. У зв’язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак на інфраструктуру (для прикладу, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли) і на цивільні об’єкти", - йдеться у заяві.

Також сказано, що посольство Німеччини наразі лише надає обмежені консульські послуги до подальших настанов, а Генеральне консульство в Донецьку (головний офіс базується у Дніпрі) залишається закритим.

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Німецькі дипломати радять своїм співвітчизникам дотримуватися цього попередження.

"Якщо ви маєте подорожувати до України через невідворотні ділові цілі попри попередження щодо поїздок, будьте обізнані зі значними ризиками та переконайтеся, що у вас є ретельно та професійно розроблений план безпеки", - сказано у заяві.

Як наголошують дипломати, через російські атаки на Україну, можливості для надання підтримки німецьким громадянам дуже обмежені.

Окремо сказано про те, що трапляються перебої у постачанні електроенергії, тепла, газу та води. Відключення можуть тривати кілька днів, а в деяких випадках навіть кілька тижнів. Навіть у тих частинах України, які менше постраждали від бойових дій, російські атаки на електромережу можуть призвести до відключень електроенергії або аварійних відключень, іноді лише за короткий термін.

Крім того, відзначається, що війна серйозно порушила роботу всіх залізничних сполучень, бо залізнична інфраструктура України зазнає ударів російської авіації, спрямованих на порушення маршрутів постачання.

"Хоча ці пошкодження зазвичай усуваються швидко, значні затримки в пасажирських залізничних перевезеннях є звичайним явищем. Мандрівники повинні бути готові до затримок, особливо в холодну погоду", - йдеться у повідомленні.

Дефіцит ракет до Patriot

Як повідомляв УНІАН, Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot. Ці ракети вкрай потрібні для відбиття російських балістичних атак. Влітку Росія посилила удари балістичними ракетами. Експерти попереджають про серйозні ризики для інфраструктури напередодні зими.

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