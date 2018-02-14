"Шлюб за добу": в День закоханих у Тернополі одружилися сім пар (фото)

Сьогодні – перша річниця проекту «Шлюб за добу» на території Тернопільської області.

У Тернополі у День закоханих послугою від Мін’юсту «Шлюб за добу» скористалися сім пар.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, привітали подружжя з важливим у їхньому житті днем, а також вручили свідоцтва про одруження голова Тернопільської ОДА Степан Барна та керівник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Едуард Кольцов.

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Очільник краю привітав молодят зі створенням сім’ї від імені держави, а також наголосив, що це переломний момент у їхньому житті.

«Ви стоїте на порозі нового етапу і важливо, щоб протягом всього життя ви зуміли пронести ці почуття, які є у ваших серцях сьогодні. А ми зі свого боку, як органи державної влади, подбаємо про те, щоб ваше майбутнє було мирним, комфортним та впевненим», – сказав Барна.

Кольцов зазначив, що сьогодні – перша річниця проекту «Шлюб за добу» на території Тернопільської області. За цей рік, за його словами, одружилися 520 пар, зокрема 37 учасників бойових дій.

«Дуже приємно, що саме під егідою Мін’юсту створюються нові сім’ї. Власне, «Шлюб за добу» – це в нас перший етап, а другий – ми відразу після народження дитинки видаємо свідоцтво про народження у пологовому будинку», – додав Кольцов.