У перснях, які носили давні еліти, знайшли метали з-за меж Землі

Протягом усієї історії люди по всьому світу виготовляли з метеоритів інструменти, зброю та прикраси.

Метеорити, занадто малі, щоб підірвати нашу Землю, дають змогу зазирнути в абсолютно інші середовища, зокрема й у ті, що набагато старші за Сонячну систему, на краю якої є "вогняна стіна" температурою 50 тисяч градусів. Про це пише ScienceAlert.

Зазначається, що вони могли бути ще ціннішими тисячоліття тому - як у символічному сенсі, так і як високоцінне джерело заліза для суспільств дозалізної доби.

До них належать легендарно впливові догрецькі народи, такі як мінойці, відомі завдяки Мінотавру, та мікенці з "Іліади" та "Одіссеї", які, як показує недавнє дослідження, опубліковане в журналі Journal of Archaeological Science, демонстрували ефектні кільця з метеоритів, щоб підкреслити свою велич і владу.

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Протягом усієї історії люди по всьому світу виготовляли з метеоритів інструменти, зброю та прикраси: скребки в Гренландії, вотивні предмети у вигляді сокир у Китаї, коштовності в доколумбовій Америці. Також у Єгипті талісмани захищали пастухів та їхніх верблюдів, а знаменитий, зачаровуючий космічний кинджал Тутанхамона й досі викликає інтерес.

Два головні питання

Цікаво, що в Греції бронзової доби, схоже, таких предметів бракує. Під час своєї "п’ятирічної подорожі" дослідники проаналізували хімічний склад понад 100 артефактів із сучасної Греції, зосередивши увагу на 91 залізному предметі, переважно кільцях, браслетах і ножах, що датуються бронзовою добою приблизно 3800-3000 років тому.

Використовуючи неруйнівний метод рентгенівської флуоресценції, дослідники виявили, що 13 із цих предметів містять нікель і, можливо, були викувані з заліза, видобутого з метеоритів.

Важливо, що всі 13 цих предметів - це вишукані, гідні Скайріму кільця, в які вплетені інші метали, такі як золото чи срібло. Кільця також мають оправи, які, можливо, використовувалися для кріплення печаток, наприклад, царських відзнак.

Крім того, більшість перснів походять із розкішних поховальних місць, таких як гробниці в Мікенах. У справді фантастичному стилі одне кільце було виявлено в мінойському некрополі, яке досі прикрашало палець ймовірного верховного жерця. Вчені пояснили:

"Ці спостереження дозволили нам припустити, що персні, ймовірно, виготовлені з метеоритів, могли бути популярними символами влади серед видатних діячів, членів мінойської та мікенської палацової еліти".

Зазначається, що метеоритне залізо, можливо, було імпортовано з Єгипту, а не знайдено на місці. Грецька географія несприятлива для метеоритів, які можуть розпастися або бути поглинені морем. Посушливі пустелі Єгипту, які захищають метеорити від окислення та розчинення, набагато краще підходять для їх накопичення.

Вчені також встановили, що 78 із знайдених залізних предметів були виготовлені з плавленого заліза, а не з космічного заліза, і що такі предмети з плавленого заліза могли з’явитися ще в бронзовому столітті, близько 1400 року до н. е., хоча лише два з них - кулон і кільце - були виготовлені до 1200 року до н. е.

"Цікаво, що порівняно з знахідками з Анатолії, використання штучного заліза в Греції, схоже, дещо запізнилося", - зазначають дослідники, згадуючи про можливість того, що ці предмети були імпортовані з таких місць, як Кіпр.

Цікаво, що захоплення кільцями з метеоритів тривало приблизно до 1200 року до н. е. і, можливо, зникло з різних причин, таких як проблеми з попитом чи пропозицією, або з найпростішої, людської причини: непостійності у виборі одягу. Вчені додали:

"Цілком можливо, що мода на кільця з метеоритів, яка була майже виключно характерною для мінойської та мікенської пізньої бронзи, "природним чином" зникла, як і будь-яка інша мода".

Новини археології

Розгадка таємниці того, як масивні камені Стоунхенджа, включаючи 6,6-тонний Вівтарний камінь, опинилися на Солсберійській рівнині близько 5000 років тому, залишається предметом постійних суперечок і досліджень.

Тепер з’явилася нова версія, яка поєднує в собі силу льодовикового потоку з винахідливістю неолітичних людей, щоб пояснити, як центральний камінь із пісковика вагою майже 6 тонн подолав шлях понад 700 кілометрів із Шотландії на південний захід від Лондона.

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