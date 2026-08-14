У ВМС прокоментували нове ураження носіїв 'Калібрів'

За словами речника, російські військові продовжують використовувати Новоросійськ як пункт базування для ударів по Україні.

У Новоросійську російський флот залишається однією з головних цілей для українських сил, адже звідти Росія продовжує обстрілювати територію України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Еспресо.

Він стверджує, що серед основних знищених цілей у Новоросійську - носії ракет "Калібр", які залишаються серйозною загрозою для України.

"Можемо виокремити основні знищені цілі в Новоросійську - це носії ракет "Калібр". Це головний біль і основна ціль, адже саме вони досі обстрілюють територію України", - пояснив Плетенчук.

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За його словами, російські військові продовжують використовувати Новоросійськ як пункт базування для ударів по Україні.

"Минулого місяця було три обстріли з пункту базування в Новоросійську. І їх треба звідти безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять", - додав речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук запевнив, що для російського флоту фактично не залишилося безпечного місця в Чорному морі:

"Важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслуговувати свій флот, тому що стати десь у сухий док або пришвартуватися на тривалий період - це одразу стати бажаною легкою ціллю. Вийти в море - це зустрітися з дронами, зустрітися з "Нептунами" і не тільки. Тому їм треба сидіти на базі та намагатися там вижити. Про море зараз мови не йде, там авіація, на жаль, поки що працює".

Ураження носіїв "Калібрів"

Напередодні в наслідок спільної операції ГУР та Сил оборони України у російському порту Новоросійськ уражено кораблі та інші важливі цілі Росії.

Зокрема йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр". А також - патрульний корабель "Васілій Биков" та інфраструктуру нафтобази "Грушовая", нафтоналивного термінала "Шесхаріс" та РЛС 30Н6Е зі складу комплексу С-300.

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