Туристи розповіли, що насправді спонукає їх подорожувати наодинці

Все більше туристів свідомо вирушають у відпустку наодинці.

Довгий час вважалося, що наодинці подорожують лише ті люди, які не змогли знайти собі компанію. Іноді соло-туристи навіть стикалися зі співчуттям з боку оточуючих.

Однак насправді люди вирушають у відпустку без компанії з різних причин, наприклад, через втому від групових чатів, де можна місяцями обговорювати з рідними чи друзями спільну відпустку, але так і не дійти єдиного рішення.

Туристична компанія Opodo представила результати свіжого дослідження "Тенденції соло-подорожей 2026: Рік поїздок наодинці зі змістом", у рамках якого було опитано 9 тисяч туристів з усього світу.

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При цьому найбільш показовою була група опитаних у Великій Британії – близько 2 тисяч осіб.

Зокрема, в рамках опитування британські респонденти розповіли, що спонукає їх подорожувати соло у 2026 році:

свобода подорожувати на власний розсуд: їм потрібна можливість планувати кожен день, виходячи з власних інтересів (32%);

відсутність компанії: подорож наодинці рятує, коли групові плани заходять у глухий кут (30%);

експерименти з новим способом подорожувати: вони прагнуть незалежності та нових відкриттів (22%);

знайомство з новими людьми: подорож наодинці може зробити спілкування з незнайомцями більш природним (21%);

ідеальні умови для самопізнання: подорож допомагає відпочити від звичної рутини (20%).

"Подорожі наодинці – це вже не просто подорожі наодинці, а подорожі на власних умовах. Очікування згоди друзів щодо дат, бюджету та напрямків може перетворити одну поїздку на місяці вагань. Подорож наодинці усуває це тертя", – констатують автори дослідження.

При цьому експерти також відзначають зміни в тому, як люди планують свої відпустки – дедалі більше мандрівників обирають формат соло-відпочинку з самого початку, а не тоді, коли не вдається знайти компанію.

"Незалежність, гнучкість і спонтанність стали настільки ж важливими, як і саме місце призначення. Також очевидно, що ретельне планування, особливо щодо безпеки, тепер має таке ж значення, як і спонтанність", – додають автори дослідження.

Поради соло-туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти Lonely Planet дали туристам-одинакам 15 важливих порад, як цікаво й безпечно подорожувати наодинці.

У свою чергу досвідчений соло-турист Єн Сміт підготував кілька корисних порад для тих, хто вирушає у свою першу соло-пригоду.

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