Найперше, що доведеться зробити, – оновити застосунок "Дія".

Сертифікат про вакцинацію в "Дії" тепер можна отримати, якщо особа отримала "мікс" вакцин від коронавірусу COVID-19 – для цього потрібно зробити кілька операцій.

Спершу необхідно оновити "Дію" у застосунку Google Play чи в AppStore, йдеться у Telegram-каналі "Дія".

В оновленій "Дії" треба натиснути "Послуги", потім – "COVID-сертифікати", а після цього – "Отримати сертифікат".

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як отримати COVID-сертифікат в "Дії": інструкціяНаступний крок – підписання згоди на передання своїх даних за допомогою "Дія.Підпис".

Сертифікат підтягнеться, коли "Дія" знайде інформацію про щеплення у реєстрах.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого.

Станом на 1 жовтня дві дози вакцини отримали 5 731 125 осіб, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. За офіційними даними, населення нашої держави становить понад 41 млн осіб.

Українці наприкінці вересня отримали можливість згенерувати сертифікат про вакцинацію в "Дії", а потім видрукувати.

Нагадаємо, у "Дії" з 30 вересня можна створити COVID-сертифікат про щеплення різними вакцинами.

Електронний документ можливо згенерувати, якщо громадянин отримав перше щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech або AstraZeneca/CoviShield, а друге – Comirnaty/Pfizer-BioNTech чи Moderna.

Міжнародні COVID-сертифікати у застосунку офіційно визнані у Європейському союзі. Завдяки цьому документу громадяни України можуть потрапити у понад 40 країн.

Автор: Екатерина Присяжнюк