Зокрема, першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою — Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Відсьогодні в застосунку "Дія" та на порталі можна згенерувати COVID-сертифікат про щеплення різними вакцинами.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, першою дозою може бути вакцина AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Другою дозою — Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

У Мінцифри нагадали, що зараз існують декілька видів COVID-сертифікатів. "Жовтий" внутрішній, що генерується після щеплення першою дозою дводозної вакцини. Він діє 120 днів та доступний у застосунку "Дія" на iOS. Згодом буде і на Android. "Зелений" внутрішній, що генерується після повного курсу вакцинації. Він діє 365 днів.

Читайте такожУ Мукачеві за COVID-вакцинацію обіцяють авто, велосипеди та електросамокатиТакож після повного курсу вакцинації на 365 днів генерується міжнародний COVID-сертифікат. Але у кожної країни є свої терміни дії сертифікатів, то ж у Мінцифри радять заздалегідь перевіряти цю інформацію на сайті МЗС перед подорожжю.

У Мінцифри нагадали, що міжнародний сертифікат можна також згенерувати і роздрукувати на порталі "Дія". Так, українці, які не мають ID-картки або закордонного біометричного паспорта, або Дія. Підпису, зможуть отримати сертифікат та подорожувати з ним. Документ сформується у форматі PDF. Його можна роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. За даними МОЗ, на сьогодні проти COVID-19 повністю імунізовані більш як 5 млн 617,4 тис. українців.

COVID-сертифікати в Україні

13 вересня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1236, якою встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Прийняті зміни передбачають, що в covid-сертифікаті буде дві опції ("жовтий" або "зелений") і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перші щеплення, а "зелений" - повний курс.

У разі запровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими" або "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і щонайменше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних установ, спортзалів і басейнів мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікати.

Автор: Леся Лещенко