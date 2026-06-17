Блогерку заарештували в аеропорту за негативний відгук про популярну країну

Громадянка Франції провела відпустку у популярній країні, але повернутися додому вже не змогла.

У Марокко блогерку затримали в аеропорту після публікації відео з критикою країни. Як пише Express, інфлюенсерка Ясс Наубель французько-алжирського походження була затримана 13 червня в аеропорту міста Марракеша, коли вона збиралася вилетіти до Франції.

За даними видання, 30-річна авторка TikTok-каналу на 20 000 підписників перебувала у Марракеші як туристка. Під час поїздки вона записала та опублікувала відео, в якому висловила невдоволення трафіком на дорогах Марокко.

"Я ніколи не бачила, щоб люди так водили. Це надзвичайно небезпечно – автомобілі, мопеди без шоломів, з дітьми на борту, які раптово змінюють напрямок руху", - розповідала жінка у відео.

Відео дня

Порівнюючи ситуацію з сусіднім Алжиром, з яким Марокко має вкрай напружені відносини, блогерка сказала, що "там не так погано, як тут".

Крім того, інфлюенсерка звинуватила окремих співробітників дорожньої поліції Марокко в тому, що вони без потреби зупиняють жінок, щоб отримати гроші. Саме ці висловлювання, за даними журналістів, могли викликати особливо жорстку реакцію влади.

Її ролик набув значного поширення в соцмережах, після чого авторка вирішила його видалити. Однак було вже пізно.

Після появи вірусного відео марокканські правоохоронці отримали ордер на арешт туристки і взяли її під варту за першої ж нагоди. Влада дійшла висновку, що оприлюднений контент був "наклепницьким щодо марокканських громадян" та містив образи на адресу сил безпеки країни.

Як повідомили державні слідчі, жінку підозрюють у поширенні цифрового контенту, який вважається наклепницьким та образливим щодо громадян, а також таким, що підриває авторитет державної установи. Наразі вона залишається під вартою, а офіційних повідомлень про висунення обвинувачень чи дату судового засідання поки що немає.

Туристи в халепі

Як писав УНІАН, американська туристка отримала штраф у Токіо за те, що їла морозиво на тротуарі, хоча формальної заборони на це в Японії немає. Подібна поведінка вважається порушенням етикету через високу культуру чистоти та звичку не їсти під час ходьби.

Також ми розповідали, що у Польщі оштрафували та згодом депортували з країни українського блогера. Хлопець заїхав у заповідну зону на автомобілі, чим спричинив міжнародний скандал.

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