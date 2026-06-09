Доступна розкіш: названо 10 міст світу з найдешевшими 5-зірковими готелями

Перше місце в рейтингу посіло пляжне місто Нячанг у В'єтнамі.

Мабуть, більшості туристів хотілося б хоч раз у житті відпочити так, як це роблять багатії. І, на щастя, є місця, де розкішні умови проживання можна отримати за порівняно доступною ціною.

Свіже дослідження 2026 Hotel Price Index від онлайн-платформи Hotels.com визначило 10 найдешевших п'ятизіркових напрямків у світі.

Очолило рейтинг пляжне місто Нячанг у В'єтнамі, де середня вартість проживання в п'ятизірковому готелі становить 70 фунтів стерлінгів (близько 4 171 гривень).

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Водночас сервіс встановив, що оптимальним варіантом для отримання вигідних пропозицій класу люкс є бронювання за тиждень до заїзду, а найвигіднішими пропозиціями є вечори неділі, цитує The Guardian.

10 міст світу з найдешевшими п'ятизірковими готелями

Нячанг, В'єтнам: 70 фунтів стерлінгів (близько 4 171 гривень). Сарагоса, Іспанія: 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень). Вроцлав, Польща: 120 фунтів стерлінгів (близько 7 151 гривень). Тирана, Албанія: 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Рига, Латвія: 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Загреб, Хорватія: 130 фунтів стерлінгів (близько 7 747 гривень). Софія, Болгарія: 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень). Іракліон (Крит), Греція: 135 фунтів стерлінгів (близько 8 045 гривень). Таллінн, Естонія: 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень). Санто-Домінго, Домініканська Республіка: 140 фунтів стерлінгів (близько 8 343 гривень).

Також дослідження встановило, що в деяких містах спостерігається падіння цін на проживання в п'ятизіркових готелях. Найбільш помітне зниження вартості було відзначено у французькому Луарі (32%), за ним слідують канадський Едмонтон (31%), Сент-Томас на Віргінських островах США (30%), німецький Дортмунд (21%) та італійський Турин (21%).

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