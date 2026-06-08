Туристам дали 5 золотих порад, як заощадити на відпочинку влітку неспокійного 2026 року

Цього літа туристи вирішили не відмовлятися від відпусток, але стали обережнішими.

Геополітична та паливна нестабільність на тлі війни в Ірані поставила під сумнів літні відпустки багатьох європейців цього року.

Втім, туристичні експерти BBC Travel впевнені, що за умови дотримання п'яти простих нових правил подорожей, актуальних для нинішніх умов, у туристів все ж є шанс добре відпочити цього літа і при цьому не розоритися.

Як зазначають автори матеріалу, хоча обставини, що склалися, і змушують задуматися про свої відпускні плани навіть досвідчених мандрівників, вони все одно не залишаються вдома.

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Згідно з даними дослідження Kayak Summer Travel Check-In, наприклад, у США кількість пошукових запитів на авіаквитки цього літа зросла на 4% порівняно з минулим роком. Замість повної відмови від відпустки мандрівники коригують дати поїздок, орієнтуючись на вигідні пропозиції на авіаквитки, скорочують маршрути, обирають інші регіони для відпочинку та платять більше за гнучкість.

5 нових правил, які слід враховувати перед бронюванням відпустки цього літа

Правило 1: Спочатку забронюйте авіаквиток

Експерти зазначають, що оскільки ціни на авіаквитки, як і раніше, дуже чутливі до вартості палива, змін маршрутів і попиту на бронювання в останній момент, може бути вигідно почати планування відпустки саме з бронювання авіаквитка. Туристичні консультанти кажуть, що все більше клієнтів спочатку шукають вигідні пропозиції авіаперельотів, а вже потім планують готелі, екскурсії та маршрути, виходячи з цих дат і напрямків.

"Ми бачимо тенденцію, коли клієнти бронюють авіаквитки, щоб уникнути зростання цін, а потім звертаються до нас із уже заброньованими рейсами і просять нас розробити індивідуальні поїздки з урахуванням їхньої фіксованої дати вильоту. Мандрівники хочуть компенсувати вищі ціни на авіаквитки за рахунок економії на інших частинах своєї подорожі та хочуть бути впевнені, що отримують найкраще обслуговування за сплачену ціну", – зазначив гендиректор Unforgettable Travel Грем Картер.

Невизначеність також скорочує періоди бронювання. Хоча спонтанні поїздки вже набирали обертів у 2025 році, консультанти кажуть, що тепер люди чекають ще довше, перш ніж прийняти рішення, оскільки вони стежать за глобальною стабільністю в режимі реального часу.

"Ми адаптували наші внутрішні операційні процеси для обробки індивідуальних бронювань за сім днів", – сказав Картер, зазначивши, що раніше "спонтанні" бронювання означали виїзд через два-три тижні.

Правило 2: Залишайтеся ближче до дому

Експерти радять туристам звертати увагу на коротші поїздки, регіональні подорожі та напрямки, які знижують вартість поїздки, якщо ціни на далекі перельоти здаються занадто високими.

При цьому, за словами консультанта з подорожей у Cruise Planners Кейсі Каллауей, туристи стали погоджуватися на зниження класу обслуговування.

Крім того, мандрівники починають більше звертати увагу на поїздки наземним транспортом, наприклад, на особистому авто або на автобусах-поїздах, щоб скоротити витрати на паливо.

Правило 3: Шукайте альтернативні регіони

У матеріалі BBC Travel наводиться приклад американських туристів, які цього року почали частіше звертати увагу на відпочинок у Латинській Америці, оскільки до Європи летіти тепер стало набагато дорожче.

"Мандрівники, як і раніше, прагнуть до далеких поїздок, але багато хто тяжіє до напрямків, які зараз здаються більш передбачуваними", – пояснив генеральний директор Blue Parallel Еммануель Бурджіо.

Правило 4: Обирайте прохолодніші та спокійніші місця

Тим же туристам, які все ще планують провести літню відпустку в країнах Середземномор'я, радять ретельно подумати про екстремальну літню спеку, надмірний туризм і регіональні проблеми.

Дані Kayak показують, що мандрівники дедалі частіше розглядають прохолодніші європейські міста, такі як Рейк'явік, Шеннон, Дублін, Стокгольм і Копенгаген, що зумовлено нижчими середніми цінами на авіаквитки та м'якшими літніми температурами. За даними HotelPlanner.com, у норвезьких фіордових регіонах спостерігається збільшення кількості бронювань на літо на 160%.

"Мандрівники відходять від уявлення про те, що відпочинок на острові обов'язково має передбачати тропічні пляжі та екстремальну спеку. Скандинавські острови захоплюють уяву людей, оскільки вони пропонують можливість уповільнити темп і поєднатися з природою", – зазначив засновник Off the Map Travel Джонні Купер.

Більш широка тенденція "повільного туризму" також продовжує зростати. Картер зазначив, що клієнти все частіше запитують про більш тривалі перебування, і агентство спостерігає 46-відсоткове зростання бронювань спа-процедур та велнес-послуг у річному обчисленні, особливо серед тих, хто хоче поєднати усвідомленість із дослідженням навколишнього світу.

Правило 5: Платіть за гнучкість і захист

Експерти констатують, що хоча більшість мандрівників уважно стежать за витратами, цей рік може стати роком стратегічних витрат – на гнучкість, захист, допомогу експертів та варіанти, які полегшать зміну планів у разі їх зриву.

Серед іншого, це означає уважне вивчення правил скасування бронювання, вибір тарифів або готелів, які дозволяють вносити зміни, де це можливо, та завчасне розглядання туристичного страхування.

При цьому початківцям-мандрівникам може бути корисно звернутися по допомогу до експертів. Туристичні консультанти кажуть, що деякі клієнти шукають не тільки логістику, а й впевненість – когось, хто завжди готовий допомогти у разі непередбачених обставин або просто підбадьорити.

"Нові клієнти, які тільки починають подорожувати за кордон, найбільше нервують. Вони чують у ЗМІ, що немає авіаційного палива і що всі ненавидять американців, тому я надаю їм велику підтримку перед від'їздом. Поки що у всіх них був ідеальний досвід, тому вони менше хвилюються", – пояснює Каллауей.

Ідеї для літнього відпочинку у 2026 році

Нагадаємо, раніше експерти найбільшого у світі видавництва про подорожі Lonely Planet склали список із 13 найкращих секретних місць для літнього відпочинку в Європі.

Тим часом, УНІАН.Туризм підібрав вісім доступних українцям ідей для відпустки на морі в Європі і не тільки цього літа.

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