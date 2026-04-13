Втекти від натовпів у космос або на полюси: названо найексклюзивніші тури у світі

Серед заможних людей зростає попит на розкішні ексклюзивні тури подалі від натовпів.

Оскільки багато популярних серед багатіїв туристичних напрямків, таких як Венеція, дедалі більше страждають від надмірного туризму, заможні мандрівники намагаються знайти більш ексклюзивні враження подалі від натовпів.

Згідно з недавнім звітом World Luxury Chamber of Commerce, тепер у пріоритеті для найбагатших людей світу не стільки володіння чимось дорогим, на кшталт розкішної яхти або елітної нерухомості на березі озера Комо, скільки можливість отримати обмежений доступ до чогось.

Видання Euronews Travel назвало п'ять найексклюзивніших турів у світі, які на даний момент задовольняють подібні потреби.

Навколосвітня подорож на приватному літаку

Подорожі на приватних літаках набирають популярність завдяки розвитку моделей часткового володіння та додатків для чартерних рейсів.

Наприклад, для тих, хто не хоче самостійно планувати свій маршрут, Four Seasons пропонує повністю розроблені кругосвітні подорожі на приватних літаках тривалістю від 20 до 24 днів.

Ці подорожі дозволять мандрівникам відвідати такі місця, як Бора-Бора, Галапагоські острови, Петра, Кіото, острів Пасхи, Мальдіви, Серенгеті, Ісландія та багато інших. У програми також входять приватні екскурсії з гідом, унікальні майстер-класи та культурні заходи під керівництвом експертів, наприклад, поєдинки на самурайських мечах у Токіо.

У вартість поїздок також включені всі наземні транспортні послуги, екскурсії, харчування та проживання, як правило, в готелях Four Seasons.

Вартість навколосвітніх подорожей на приватних літаках Four Seasons починається приблизно від 219 тисяч доларів США.

Оренда цілого приватного острова

Для надзаможних людей оренда цілого приватного острова для дня народження, весілля або іншого свята – очевидний вибір. На таких островах зазвичай приймають лише невеликі групи, і там дуже мало вілл, розташованих на значній відстані одна від одної, що забезпечує максимальну усамітненість і приватність.

Серед островів, доступних для оренди, можна назвати приватний острів Банва на Філіппінах, острів Калівіньї на Гренаді та острів Лаукала на Фіджі.

Також можна орендувати повністю приватний маєток Річарда Бренсона на острові Некер на Британських Віргінських островах, який пропонує безліч можливостей для спостереження за дикою природою та занять водними видами спорту.

Аналогічно, мандрівники можуть орендувати острів Муша Кей на Багамах, що є частиною ланцюга островів площею майже 300 гектарів, який належить американському ілюзіоністу Девіду Копперфілду. Тут вони можуть насолодитися цілою низкою ексклюзивних, усамітнених розваг, таких як вечеря на двокілометрових піщаних мілинах, інтерактивні пошуки скарбів, кінотеатр під відкритим небом, оздоровчі процедури, водні види спорту та екскурсії.

Оренда приватних островів зазвичай включає послуги дворецького, вишукані або індивідуально приготовані страви, приватні злітно-посадкові смуги та персонал.

Що стосується цін на оренду приватних островів, то варіанти є різні. Наприклад, Voavah Private Island на Мальдівах можна орендувати приблизно за 46 тисяч доларів, тоді як оренда Banwa Private Island на Філіппінах може коштувати до 100 тисяч доларів.

Політ у космос

Серед багатіїв все більшу популярність набирають космічні подорожі. Так, новачки можуть поступово освоїтися в космосі, здійснивши 10-11-хвилинні суборбітальні польоти від Blue Origin, під час яких пасажири насолоджуються захоплюючими трьома-чотирма хвилинами невагомості, перш ніж повернутися на Землю. З величезних вікон цього повністю автономного літака відкривається чудовий краєвид на Землю.

Також можна здійснити 90-хвилинний суборбітальний політ на космічному літаку Virgin Atlantic, під час якого мандрівники зможуть насолодитися приголомшливим краєвидом з космосу та кількома хвилинами невагомості.

Тим часом Crew Dragon від SpaceX доставляє мандрівників на повну навколоземну орбіту для багатоденних подорожей. Просторий, елегантний інтер'єр і зручні сидіння дозволяють розмістити до семи пасажирів. У кораблі чотири вікна, окрема ванна кімната та сучасний сенсорний екран. Політ на кораблі Crew Dragon коштує приголомшливі 55 мільйонів доларів з пасажира.

Розкішні приватні тури на полюси

Подорожі до Арктики та Антарктики в останні кілька років переживають бурхливе зростання, оскільки мандрівники прагнуть більшої кількості пригод, активного відпочинку та знайомства з природою.

Туроператори, такі як White Desert, пропонують суперексклюзивні приватні тури у внутрішні райони Антарктики, доставляючи гостей на приватних літаках з Кейптауна прямо до розкішних таборів.

Мандрівники можуть насолодитися вуглецево-нейтральною пригодою на одній з останніх меж сучасного туризму, отримавши рідкісну можливість побачити справжній "білий континент", на відміну від більшості круїзів, які обмежуються узбережжям і зовнішніми островами.

Гостям пропонують зупинитися у високотехнологічних капсулах у таборах Echo, Wolf’s Fang або Whichaway з опалюваними спальними місцями, бібліотекою, розташованою на оголеній скелі, та вишуканою кухнею.

Мандрівники також отримують ексклюзивний доступ до географічного Південного полюса та колонії імператорських пінгвінів у затоці Атка, яка налічує близько 28 тисяч птахів.

Серед інших розваг – льодолазіння, спуск по мотузці, походи по крижаних тунелях і катання на фетбайках, все під керівництвом досвідчених полярних дослідників.

Після закінчення поїздок табори повністю демонтуються, щоб уникнути негативного впливу відходів на крихкі екосистеми.

Ціни на семи-восьмиденний тур White Desert до імператорських пінгвінів стартують приблизно з 70 тисяч доларів з людини, а одноденні поїздки по Арктиці коштують від 16 тисяч доларів з людини.

Аналогічним чином, компанія Scenic Cruises пропонує шестизіркові арктичні експедиції з вертольотами, спеціально побудованим підводним човном на шість пасажирів і 20 фахівців, включаючи морських біологів, гляціологів та істориків, для навчання на борту, а також екскурсіями на берег з гідом.

Гості розміщуються в каютах з верандами, кількість пасажирів у круїзах обмежена 200-228 особами залежно від маршруту. До послуг гостей також вишукані ресторани, послуги дворецького, напої преміум-класу, студії йоги та пілатесу, а також кілька лаунжів.

Багатомісячні круїзи по всьому світу

Круїзи набули величезної популярності в останні кілька років завдяки зручності системи "все включено", що дозволяє мандрівникам відвідувати кілька місць призначення без необхідності робити окремі бронювання.

Наприклад, круїзи Seven Seas від Regent пропонують ультра-розкішні умови в каютах-люкс з балконами та системою "все включено" у стилі заміського клубу. Пасажири можуть насолодитися справжньою шестизірковою подорожжю, що триває понад 140 днів і охоплює десятки напрямків по всьому світу на борту лайнерів Seven Seas Splendour або Seven Seas Voyager.

До послуг гостей вишукані страви та вина в численних спеціалізованих ресторанах, необмежена кількість екскурсій на березі, напої преміум-класу, необмежений Wi-Fi, послуги пральні та багато іншого.

Мандрівники розміщуються в каютах-люкс із власними балконами та такими зручностями, як мармурові ванні кімнати, просторі вітальні та гардеробні.

У програму входять кулінарні майстер-класи, спостереження за дикою природою, культурні тури та багато іншого, а також можливість насолодитися спа-процедурами та оздоровчими послугами.

У вартість включені авіаквитки туди і назад, всі вишукані страви та напої, розважальна програма та екскурсії.

Нові тренди в подорожах класу люкс

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше співзасновник компанії елітних подорожей Black Tomato Том Марчант розповів, що серед заможних мандрівників останнім часом все більшою популярністю користуються чотири досить несподівані види поїздок.

Зокрема, багатії прагнуть отримувати новий досвід у подорожах, шукають тиші, люблять спостерігати за унікальними природними явищами і сподіваються отримати за допомогою подорожей відповіді на деякі життєві питання.

Вас також можуть зацікавити новини:

