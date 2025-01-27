Очолило рейтинг японське місто Осака.

Із року в рік соло-туризм стає дедалі популярнішим, особливо серед жінок. Утім, з досвіду бувалих мандрівниць, деякі країни не дуже підходять для поодиноких подорожей.

Експерти найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.

Очолило рейтинг японське місто Осака, яке, на думку мандрівників, пропонує гостям яскраву гастрономію, а також чудові шопінг і нічне життя. Це також ідеальна база для дослідження регіону Кансай, де розташовано безліч об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Малайзійське місто Куала-Лумпур посідає друге місце в списку, за ним іде столиця Аргентини Буенос-Айрес.

10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році

Осака, Японія Куала-Лумпур, Малайзія Буенос-Айрес, Аргентина Манама, Бахрейн Ліма, Перу Медельїн, Колумбія Окленд, Нова Зеландія Кіото, Японія Сеул, Південна Корея Касабланка, Марокко

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 секретів ідеальної соло-подорожі.

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