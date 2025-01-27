Із року в рік соло-туризм стає дедалі популярнішим, особливо серед жінок. Утім, з досвіду бувалих мандрівниць, деякі країни не дуже підходять для поодиноких подорожей.
Експерти найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.
Очолило рейтинг японське місто Осака, яке, на думку мандрівників, пропонує гостям яскраву гастрономію, а також чудові шопінг і нічне життя. Це також ідеальна база для дослідження регіону Кансай, де розташовано безліч об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Малайзійське місто Куала-Лумпур посідає друге місце в списку, за ним іде столиця Аргентини Буенос-Айрес.
10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році
- Осака, Японія
- Куала-Лумпур, Малайзія
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Манама, Бахрейн
- Ліма, Перу
- Медельїн, Колумбія
- Окленд, Нова Зеландія
- Кіото, Японія
- Сеул, Південна Корея
- Касабланка, Марокко
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 секретів ідеальної соло-подорожі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Від курортних романів до безпеки: п'ять порад для першої соло-подорожі
- Досвідчена туристка назвала головну помилку жінок, які вперше подорожують поодинці
- Соло-туристам дали шість "золотих" порад щодо безпеки в готелях
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.