Осаку визнали найкращим містом для соло-туристів у 2025 році / фото ua.depositphotos.com

Із року в рік соло-туризм стає дедалі популярнішим, особливо серед жінок. Утім, з досвіду бувалих мандрівниць, деякі країни не дуже підходять для поодиноких подорожей.

Експерти найбільшої у світі платформи для мандрівників TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.

Очолило рейтинг японське місто Осака, яке, на думку мандрівників, пропонує гостям яскраву гастрономію, а також чудові шопінг і нічне життя. Це також ідеальна база для дослідження регіону Кансай, де розташовано безліч об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Малайзійське місто Куала-Лумпур посідає друге місце в списку, за ним іде столиця Аргентини Буенос-Айрес.

10 найкращих міст світу для соло-туристів у 2025 році

  1. Осака, Японія
  2. Куала-Лумпур, Малайзія
  3. Буенос-Айрес, Аргентина
  4. Манама, Бахрейн
  5. Ліма, Перу
  6. Медельїн, Колумбія
  7. Окленд, Нова Зеландія
  8. Кіото, Японія
  9. Сеул, Південна Корея
  10. Касабланка, Марокко

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали 10 секретів ідеальної соло-подорожі.

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