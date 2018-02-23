В Україні може з'явитися держагентство з розвитку туризму

Гройсман заявив, що розвиток туризму шляхом електронізації цієї сфери є найбільш перспективним напрямком.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував створити державне агентство з розвитку туризму.

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Про це очільник уряду сказав під час зустрічі з представниками креативної індустрії.

«Я думаю, що потрібно створити невелике, буквально 20 осіб, агентство з розвитку туризму, і набрати туди людей не з держслужби», - сказав Гройсман.

Прем'єр запропонував модернізувати роботу зі створення агентства екс-чиновнику Міністерства економічного розвитку і торгівлі і керівникові стартапу у сфері туризму Єгору Стефанишину, зазначивши, що розвиток туризму шляхом електронізації цієї сфери є найбільш перспективним напрямом.

Як повідомляв УНІАН, закордонні поїздки впродовж 2017 року здійснили 26,437 млн українців, при цьому 99%, або 26,219 млн - приватні поїздки. З метою службової поїздки за кордон виїжджали в 2017 році 97,3 тис. українців, з метою організованого туризму - 120,9 тис. осіб. Найбільша кількість українців виїжджали до Польщі (9,9 млн людей), до Росії (4,4 млн осіб) і до Угорщини (3,1 млн людей).