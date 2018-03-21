Гості Дубаю отримали в свої паспорти візи зі смайликами
17:13, 21 березня 2018Новини туризму
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З нагоди Дня Щастя в аеропорту Дубаю звичайні печатки в паспортах про проходження кордону були замінені смайликами.
Печатка з усміхненим смайликом і написом «Ласкаво просимо в щасливі ОАЕ» \ khaleejtimes.com
Прилітаючих до Дубаю гостей у вівторок співробітники аеропортів вітали усмішками не тільки на обличчі, але і в паспортах.
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Головне управління у справах жителів та іноземців розповсюдило спеціальні печатки для всіх митників в аеропортах Дубаю з нагоди Дня Щастя, передає khaleejtimes.com.
Червона печатка з усміхненим смайликом і написом «Ласкаво просимо в щасливі ОАЕ» арабською і англійською мовами замінила стандартні печатки про отримання візи.
Співробітники одягнені з такої нагоди в спеціальні маски і рукавички, вітали мандрівників і позували для фотографій.
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