Гості Дубаю отримали в свої паспорти візи зі смайликами

З нагоди Дня Щастя в аеропорту Дубаю звичайні печатки в паспортах про проходження кордону були замінені смайликами.

Прилітаючих до Дубаю гостей у вівторок співробітники аеропортів вітали усмішками не тільки на обличчі, але і в паспортах.

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Головне управління у справах жителів та іноземців розповсюдило спеціальні печатки для всіх митників в аеропортах Дубаю з нагоди Дня Щастя, передає khaleejtimes.com.

Червона печатка з усміхненим смайликом і написом «Ласкаво просимо в щасливі ОАЕ» арабською і англійською мовами замінила стандартні печатки про отримання візи.

Співробітники одягнені з такої нагоди в спеціальні маски і рукавички, вітали мандрівників і позували для фотографій.