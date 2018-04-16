Слоняча йога: у Південній Африці слон зробив зарядку посеред дороги (відео)

Рух транспорту повністю зупинився, коли тварина почала ритмічно розтягувати задні ноги.

У Південній Африці слон зробив зарядку посеред дороги.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Рух транспорту повністю зупинився, коли тварина почала ритмічно розтягувати задні ноги, ніби займатися йогою.

Зняти слонячу йогу вдалося фотографам дикої природи, які саме приїхали в національний парк на зйомку. Тварина разминала м'язи перед крутим підйомом.

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Раніше вчені продемонстрували відео, на якому слониха з Індії видихає попіл і хмари диму, що викликало подив дослідників дикої природи у всьому світі.