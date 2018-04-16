Слоняча йога: у Південній Африці слон зробив зарядку посеред дороги (відео)
19:55, 16 квітня 2018Новини туризму
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Рух транспорту повністю зупинився, коли тварина почала ритмічно розтягувати задні ноги.
У Південній Африці слон влаштував зарядку посеред дороги
У Південній Африці слон зробив зарядку посеред дороги.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Рух транспорту повністю зупинився, коли тварина почала ритмічно розтягувати задні ноги, ніби займатися йогою.
Зняти слонячу йогу вдалося фотографам дикої природи, які саме приїхали в національний парк на зйомку. Тварина разминала м'язи перед крутим підйомом.
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Раніше вчені продемонстрували відео, на якому слониха з Індії видихає попіл і хмари диму, що викликало подив дослідників дикої природи у всьому світі.
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