Вчених спантеличив запис, на якому слониха "палить" в Індії (відео)

Вчені продемонстрували відео, на якому слониху з Індії видихає попіл та хмаринки диму, що викликало здивування дослідників дикої природи в усьому світі.

Віней Кумар, вчений з індійського Товариства охорони дикої природи, зняв 48-секундне відео під час робочої поїздки до лісу Нагархол в штаті Карнатака в квітні 2016 року, передає Русская служба BBC.

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Він розповів BBC, що не опублікував відео відразу, оскільки не усвідомив його значення. Вчені кажуть, що їм досі незрозуміло, чому слониха видихала попіл.

"Це перші відомі відеокадри дикого слона, що демонструє таку поведінку", – йдеться в заяві індійського Товариства охорони дикої природи.

Віней Кумар розказав, що він і його команда вранці відвідували ліс, щоб перевірити відеокамери, встановлені для фільмування життя тигрів. Одного разу він помітив у 50 метрах від себе слониху і почав її знімати на камеру. На думку дослідника, слониха, проковтнула деревне вугілля, яке залишилося від багаття та видихнула попіл.

"Те, що ми бачили в той день, виглядало так, ніби слониха палить, – вона заповнила хобот золою і піднесла близько до рота, і видихнула її хмаринкою диму", – зазначив пан Кумар.

Біолог Варун Госвамі, який досліджує слонів, вивчив відеоролик і зазначив, що слониха, ймовірно, намагалася проковтнути деревне вугілля і видихнути попіл, який потрапив до хобота разом з ним.

"Деревне вугілля має загальновизнані властивості, що зв'язують токсини, диких тварин може приваблювати його цілюще значення", – сказав він.

Вчений додав, що хоча в деревному вугіллі немає великої кількості поживних речовин, воно може служити для тварин проносним засобом. Споживають слони деревне вугілля, що залишилося після лісових пожеж, ударів блискавок та багать.