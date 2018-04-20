У Берліні тимчасово закриють залізничний вокзал через бомбу часів війни (фото, відео)

Місцеві перевізники попереджають, що очікуються серйозні перебої в роботі поїздів, трамваїв і автобусів протягом дня.

У столиці Німеччини Берліні 20 квітня евакуюють частину міста, в тому числі головний залізничний вокзал, щоб експерти могли знешкодити знайдену там бомбу часів Другої світової війни.

Як повідомляє ВВС, евакуація жителів, що живуть в радіусі 800 м від місця виявлення снаряду, почалася о 9:00 за місцевим часом, а безпосередньо знешкодженням бомби сапери займуться приблизно опівдні за місцевим часом (13:00 за київським часом).

Евакуація також торкнеться Центрального вокзалу Берліна, військового госпіталю, міністерства економіки і транспорту, а також посольств Індонезії та Узбекистану.

При цьому німецька залізнична компанія Deutsche Bahn та інші транспортні оператори попередили, що очікуються серйозні перебої в роботі поїздів, трамваїв і автобусів протягом дня.

Водночас робота аеропорту Тегель, що знаходиться в 7 кілометрах, буде проходити в штатному режимі, повідомила влада, хоча прибуваючі літаки не будуть пролітати над місцем виявлення бомби.

Відзначається, що кожен рік в Європі виявляються тисячі бомб часів Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше через бомбу, знайдену на популярному італійському пляжі, довелося евакуювати 23 тисячі осіб.