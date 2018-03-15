На італійському пляжі знайшли бомбу, через що довелося евакуювати 23 тисячі людей (відео)

Через таку небезпечну знахідку у довколишніх районах закрили школи, вокзал та лікарню.

В італійському місті Фано на Адріатичному узбережжі евакуювали 23 тисячі людей через нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, снаряд виявили під час будівельних робіт. Довжина бомби перевищувала метр, а вага - чверть тонни. Снаряд мав механізм уповільненої дії, який випадково активували будівельники.

Через таку небезпечну знахідку в довколишніх районах закрили школи, вокзал та лікарню. Загалом довелося евакуювати 23 тисячі людей.

Сапери вивезли бомбу подалі у море, де її примусово підірвуть через 6 днів, якщо вона не вибухне до цього часу самостійно.Тож добре, що в Італії поки ще не пляжний сезон.