Wizz Air 27 квітня оголосить про нові плани в Україні

Згідно анонсу заходу, топ-менеджер Wizz Air оголосить про подальші плани розвитку авіакомпанії на українському ринку.

Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про проведення у п'ятницю, 27 квітня 2018 року, прес-конференції в Києві за участю виконавчого віце-президента і заступника гендиректора компанії Стівена Джонсона.

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Як повідомляє avianews.com, згідно до анонсу заходу, топ-менеджер Wizz Air оголосить про подальші плани розвитку авіакомпанії на українському ринку.

При цьому раніше Wizz Air повідомляв про розширення своєї єдиної української бази в аеропорту ім. Сікорського (Жуляни). Як очікується, третій літак А320 надійде до Києва в червні, що дозволить лоукост авіаперевізнику відкрити нові рейси Київ-Таллінн і Київ-Лісабон, а також збільшити частоту польотів на існуючих напрямках.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, в березні 2018 року Wizz Air оголосив про плани протягом найближчих кількох місяців розширити свою мережу польотів 70 новими маршрутами. 16 з них планувати відкрити в/з аеропортів Києва, Львова та Харкова.