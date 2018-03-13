Лоукостер Wizz Air відкриє 70 нових маршрутів, частину - з України

Серед українських аеропортів найбільшу кількість нових напрямів отримає Львів.

Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air протягом 17 тижнів розширить свою мережу польотів 70 новими маршрутами. 16 з них буде відкрито до/з аеропортів Києва, Львова та Харкова.

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Як повідомляється в прес-релізі компанії, чотири нових напрямки - Афіни, Таллінн, Харків і Відень - будуть офіційно відкриті до середини липня поряд з відкриттям нової західноєвропейської бази у столиці Австрії, пише Liga.net.

Львів отримає найбільшу кількість нових напрямків серед українських аеропортів. 26 березня авіакомпанія почне літати до/із Львова до Гданська, Катовіце та Дортмунда, а з 1 травня - в/з Лондона (Лутон). Столичний аеропорт Київ-Жуляни отримає в кінці червня два нових рейси - до/з Таллінна та Лісабону. Також авіакомпанія повернеться в аеропорт Харкова з двома рейсами - в/з Дортмунда та Катовіце.

У 2018 році компанія планує інвестувати понад $2 млрд у 11 баз у Великобританії, Австрії, Польщі, Україні, Угорщині, Румунії та Грузії.

"Сьогодні ми починаємо найбільше розширення діяльності в історії Wizz. 70 нових маршрутів, які будуть офіційно відкриті протягом 17 тижнів, нададуть нашим клієнтам ще більше можливостей для подорожей, що, в свою чергу, буде сприяти розвитку бізнесу та економіці тих країн, в яких ми працюємо", - заявив головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник у Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з більш ніж 600 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 145 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 90 літаків Airbus A320 і Airbus A321.