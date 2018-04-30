У МЗС заявили про врегулювання ситуації із поверненням українців з Єгипту

У Міністерстві закордонних справ раніше поінформували, що чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейха на Батьківщину загалом вилетіли 705 українців.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють про врегулювання ситуації з поверненням українців з Єгипту на Батьківщину.

Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

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«Ситуація з поверненням українців з Шарм-ель-Шейху на Батьківщину врегульована. Та краще було б її уникнути. До подорожі необхідно готуватися», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, з 27 квітня 215 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху (Єгипет) в Україну. У МЗС пояснили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air до Львова з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг вилетіти і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

28 квітня літак з першою групою туристів вилетів до Львова. Через відсутність літаків виліт решти туристів перенесли на 30 квітня. Сьогодні, 30 квітня, у МЗС повідомили, що вони повертаються на Батьківщину. Пізніше Кирилич поінформував, що чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейха на Батьківщину загалом вилетіли 705 українців.