З Єгипту в Україну вилетіли 705 українських туристів

У МЗС наразі з'ясовують, чи не залишилося українців, які зареєструвалися і очікуюють на повернення додому.

З єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх в Україну вилетіли 705 українських громадян.

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Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у "Tвіттері".

"Чотирма рейсами з Шарм-еш-Шейха до України вилетіли 705 українців", - написав він.

"Уточнюємо, чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України. Ситуація на контролі» - додав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, з 27 квітня 215 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-еш-Шейху (Єгипет) в Україну. У МЗС пояснили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air до Львова з аеропорту Шарм-еш-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, при цьому через певні причини не зміг вилетіти і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.

28 квітня літак з першою групою туристів вилетів до Львова. Через відсутність літаків виліт решти туристів перенесли на 30 квітня. Сьогодні, 30 квітня, у МЗС повідомили, що вони повертаються на Батьківщину.