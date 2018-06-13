Молдавська авіакомпанія після двох років перерви відновить польоти з Кишинева до Києва

Польоти виконуватимуться на щоденній основі до аеропорту «Бориспіль». Вильоти з Кишинева заплановані на 12:20, вильоти з Києва на 17:10. Час в дорозі становитиме 50 хвилин.

Авіакомпанія Air Moldova з 1 серпня відновить виконання регулярних рейсів між Києвом і Кишиневом після 2-річної перерви.

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Про це повідомляє avianews.com.

Польоти виконуватимуться на щоденній основі до аеропорту «Бориспіль». Вильоти з Кишинева заплановані на 12:20, вильоти з Києва на 17:10. Час в дорозі становитиме 50 хвилин.

На лінії Air Moldova має намір використовувати реактивні авіалайнери Embraer 190 і Airbus A319, які чергуватимуться залежно від дня тижня.

Вартість авіаквитків Київ-Кишинів починається від 81 євро в одну сторону і від 157 євро в обидві сторони з урахуванням зборів за тарифом Eco basic, що включає перевезення тільки ручної поклажі до 8 кг. Багажний збір за перевезення одного валізи вагою до 23 кг становить 10 євро в одну сторону.

Air Moldova літала з Кишинева в аеропорт «Бориспіль» на період до 2015 року, після чого рейси були припинені. Також після заборони прямих рейсів між Україною та Росією в жовтні 2015 року авіакомпанія в кінці 2015 — початку 2016 років здійснювала рейси з Кишинева в київський аеропорт «Жуляни» однак у січні 2016 року польоти також були зупинені.

Зараз прямі щоденні рейси з аеропорту «Бориспіль» до Кишинева виконує МАУ. Air Moldova продає квитки на ці рейси під своїм кодом, виступаючи в якості маркетингового авіаперевізника.