Лоукостер Wizz Air скасував безкоштовне перевезення ручної поклажі у салоні літака

Авіаперевізник залишає право на пронесення ручної поклажі у салон літака для пасажирів з послугою пріоритетної посадки.

Угорський лоукостер Wizz Air заявив про запровадження нових правил перевезення ручної поклажі на своїх рейсах.

Читайте такожWizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі авіарейси

Як повідомляє прес-служба компанії, через обмежену кількість місць на борту вона не може гарантувати пасажирам пронесення ручної поклажі у салон літака.

При цьому авіаперевізник залишає таке право для пасажирів з «Wizz Priority» – послугою пріоритетної посадки.

«Ручна поклажа всіх пасажирів, які не придбали Wizz Priority, буде розміщена у вантажному відсіку повітряного судна та зможе бути забрана на багажному поясі в аеропорту прибуття», – зазначили у Wizz Air.

Лоукостер уточнив, що «Wizz Priority» не надає пріоритетних переваг під час реєстрації та контролі безпеки. «Якщо ви зацікавлені у пришвидшенні проходження контролю безпеки, скористайтеся програмою Security Fast Trackservice!», – додали у прес-службі.