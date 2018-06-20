Wizz Air з жовтня почне літати з двох міст Європи до Марракешу

Долетіти до одного з найбільших міст Марокко можна буде з Варшави та Вільнюса.

Угорський лоукостер Wizz Air з жовтня 2018 року розпочне виконувати рейси за новим для себе напрямком - до марокканського Марракешу.

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Як повідомляється на сторінці авіаперевізника в Facebook, з осені цього року Wizz Air літатиме до Марракешу двічі на тиждень з Варшави (Польща) та Вільнюса (Литва). Ціни на авіаквитки за цим напрямком вже в продажу - від 29,99 евро (трохи більше 900 грн).

Зазначимо, що Wizz Air виконує рейси з Києва як до Варшави, так і Вільнюса, тож і у українських подорожуючих тепер з'явиться порівняно бюджетний варіант дістатися до цієї прекрасної африканської країни.

До речі, раніше УНІАН.Туризм писав, що можна подивитися у Вільнюсі протягом уїк-енду.