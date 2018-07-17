Поїзд "чотирьох столиць" з Києва до Риги запустять вже у вересні

Раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що вартість квитка на потяг з Києва до Риги становитиме близько 59 євро.

Пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига буде запущено з 28 вересня цього року.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу за результатами пленарного засідання Міжурядової українсько-литовської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбулося сьогодні у Львові.

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«Тогорічний порядок денний, який було узгоджено в Литві, дав результат цього року. Ми маємо поїзд чотирьох столиць (Рига - Вільнюс - Мінськ - Київ), який стартує 28 вересня з Києва», - цитує прес-служба Омеляна.

Міністр також зазначив, що вступ у дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом став додатковим імпульсом для активізації українсько-литовського двостороннього торговельного співробітництва.

«Ми матимемо пряме авіаційне сполучення між Вільнюсом і Львовом і низку інших перспективних проектів. Товарооборот між двома країнами активно зростає: за підсумками 2017 року зростання майже 40% і є подальше збільшення. З липня цього року до головування в ЄС приступила Австрія і на їх порядку денному питання номер один - це сучасні технології, сучасні рішення, штучний інтелект. Україна об'єднає зусилля спільно з Польщею і Литвою для створення центру перспективних технологічних інноваційних рішень. Ми розуміємо, насправді навіть невеликі інвестиції можуть дати величезний ефект. Всі відомі компанії починали з маленьких стартапів зовсім недавно - п'ять, десять, п'ятнадцять років тому», - зазначив Омелян.

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У свою чергу, міністр економіки Литовської республіки Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що співпраця з Україною має гарні перспективи.

«Наша сьогоднішня зустріч - це добрий сигнал бізнесу обох країн. Інвестиційний клімат в Україні має позитивні тенденції. Я думаю, що прогрес, який ми плануємо зробити в транспорті, з'єднавши наші країни авіацією і поїздами, відкриє ще більше можливостей нашим громадянам приїхати і побачити прекрасну країну Україну, а українцям - Литву. Україна є пріоритетом номер один для Литви з точки зору євроінтеграційних процесів, це одне з головних робочих питань, і Литва готова допомогти Україні максимально», - цитує прес-служба Сінкявічюса.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що «Укрзалізниця» планує в цьому році запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн, а також поїзди в напрямку Словаччини та Мукачево - Будапешт. Тоді Кравцов повідомив, що вартість квитка у купейному вагоні в Ригу буде становити близько 1855 грн (59 євро).

Як повідомляв УНІАН, в лютому в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов в інтерв'ю УНІАН повідомив, що «Укрзалізниця» планує цього року запустити потяг Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллінн, а також поїзди в напрямку Словаччини та Мукачеве - Будапешт. Тоді Кравцов повідомив, що вартість квитка в купейному вагоні до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро).

У квітні «Укрзалізниця» закупила 28 нових пасажирських вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу для запуску потяга за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига, який має почати курсувати найближчим часом. Тоді ж у компанії підтвердили, що вартість квитків на потяг з Києва до Риги становитиме 59 євро.