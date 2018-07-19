Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на авіарейси до Польщі

Акція діє при бронюванні квитків на літаки Wizz Air 19 липня 2018 року.

Угорський лоукостер Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на рейси авіакомпанії з/до Польщі при бронюванні сьогодні, 19 липня 2018 року.

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Як повідомляється в поштовій розсилці авіакомпанії, спеціальна пропозиція від Wizz Air діє 19 липня з 00:00 до 23:59 за центрально-європейським часом (-1 година різниці з Києвом). При цьому термін здійснення поїздки зі знижками обмежений 30 вересня. Акційна ціна дійсна тільки при бронюванні на офіційному сайті компанії або в її мобільному додатку.

Зазначимо, наразі Wizz Air пропонує квитки на рейси з Києва (Жуляни) до таких польських міст, як Варшава, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Люблін та Познань, зі Львова - до Вроцлава, Гданська і Катовіце, з Харкова - до Катовіце.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Wizz Air запровадив нові правила перевезення ручної поклажі в салоні літака.