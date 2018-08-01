Туристи перетворили одеський саркофаг в грошовий смітник (фото, відео)

Місцевий історик звернувся до комунальників з проханням закрити щілини в склі, проте отримав відмову. Замість цього вони зібрали ці гроші, щоб купити мітлу.

На Приморському бульварі туристи закидають дрібними купюрами музей під відкритим небом, який отримав в Одесі народну назву - саркофаг.

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Купюр збирається настільки багато, що музей виглядає неохайно, а експонатів - давніх амфор - навіть і не видно під шарами грошей, передає 048.ua.

Історик Олександр Бабич звернувся до комунальників з проханням закрити щілини в склі, через які туристи пропихають купюри. Однак йому відповіли відмовою.

"Я запитав старшого, невже так складно закрити ті дві щілини, через які засовують всю цю погань і перетворюють пам'ятник історії, у вигрібну яму.

"Він сказав, що у них немає таких матеріалів, і туристи самі розковирюють", - коментує діалог історик.

У свою чергу, видання "Культурометр" опублікувало відео, як працівники збирають гроші з дна музею. Вони стверджують, що зібрана сума піде на покупку мітли.