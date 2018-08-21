У Полтавській області відкрився легендарний Сорочинський ярмарок (фоторепортаж, відео)

Сорочинський ярмарок на Полтавщині проходить з 21 по 26 серпня.

Сьогодні в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області офіційно відкрився 20-й Національний Сорочинський ярмарок.

Як повідомила УНІАН керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева, захід відбуватиметься з 21 по 26 серпня.

«Цього року виповнюється 20 років проекту відродження цього унікального багатовікового дійства, і це 20-й ярмарок, яку готує і проводить ТОВ «Сорочинський ярмарок». Тут свої досягнення представляють більшість регіонів країни, а також з-за кордону. Купити можна все: від продуктів харчування до виробів з хутра і навіть вантажних автомобілів «КрАЗ», - розповіла Свищева.

За її словами, цього року на ярмарку також представлено експозиції з В'єтнаму, Литви, Білорусі, Узбекистану й інших країн світу.

«Загалом на момент відкриття ярмарку зареєстровано кілька сотень підприємств і більш як 600 народних майстрів», - додала вона.

Також нинішнього року на Сорочинському ярмарку буде представлено велику концертну програму.

Ярмарок прославив на весь світ письменник Микола Гоголь - у повісті «Сорочинський ярмарок», що входить до «Вечорів на хуторі біля Диканьки», автор описує, як люди з усіх кінців їдуть на ярмарок десь на початку XIX ст.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Івано-Франківську пройшов міжнародний фестиваль Porto Franko.