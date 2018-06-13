Джаз, гелікоптери, відомі художники: в Івано-Франківську стартував міжнародний фестиваль Porto Franko

Цього року організатори перетворили місто на повітряний порт. На фестивалі окрім відомих акторів, співаків, музикантів, художників «виступатимуть» гелікоптери.

В Івано-Франківську сьогодні стартував міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Porto Franko.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне відкриття фестивалю відбудеться 14 червня на стадіоні «Рух».

Цього року організатори перетворили місто на повітряний порт. На фестивалі окрім відомих акторів, співаків, музикантів, художників «виступатимуть» гелікоптери.

Зокрема, сьогодні в рамках фестивалю на площі Шептицького відкрили аудіо-візуальну інсталяцію Stimmen, яка є варіацією на культовий твір німецького композитора Карлхайнца Штокхаузена «Helicopter Schtreichquartett».

За словами організаторів програма фестивалю досить насичена. Зокрема, місцевий драмтеатр запрошує на балет «Oh, Magic» австрійського хореографа Сімона Маєра.

«Ця вистава своєрідна подорож у вир театральної магії. «Oh, Magic» – це перфоманс за участі роботів і виконавців. Об’єднані на сцені у магічний танок, вони створюють новий простір для мистецьких форм і технологічних рішень», - повідомляють організатори.

Також у візуальній програмі будуть представлені роботи 9 художників з трьох країн. Серед них – тотальна медіа-інсталяція Аліни Клейтман (Київ), проект Саші Курмаза (Київ), скульптурна робота в публічному просторі Жанни Кадирової (Київ), перформанс Володимира Топія (Львів), медіа-інсталяція Сергія Петлюка (Львів), поєднання реді-мейду та живопису Юрія Боринця (Івано-Франківськ), інтервенція в публічний простір Володимира Кузнецова (Київ), інсталяція художника ОХ (Париж) та поєднання різних медіа в роботі художника Brian Fernandes-Halloran (Нью-Йорк).

У Палаці Потоцьких глядачі матимуть можливість познайомитися зі старими оцифрованими відео міста та сучасним відео-артом.

Крім того, у кінотеатрі «Люм’єр» відбудеться показ фільму Олександра Довженка «Аероград».

Відкриття музичної програми фестивалю завібрує джазом. Уперше в Івано-Франківську диригент, композитор, трубач, лауреат Греммі-2016 в номінації «Найкращий альбом world music» Гаст Вальтцінг (Люксембург) спільно з Big Band Національного президентського оркестру (Київ, Україна) представлять авторську програму джазової музики.

Фестиваль триватиме до 17 червня.

Довідка УНІАН. Porto Franko – це міжнародний фестиваль актуального мистецтва, мета якого – створення та репрезентація унікальних перформансів, що вступають у діалог із місцевою публікою та унікальними архітектурними локаціями.