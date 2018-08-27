Потік іноземних туристів до Києва рекордно зріс

За півроку 2018 столицю відвідали понад 850 тис. іноземних туристів, тоді як у 2013 році було за аналогічний період 660 тис.

Київ очікує цього року туристів більше, ніж у піковий за показниками 2013 рік, коли до української столиці їхало багато туристів після Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління з питань туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Антон Тараненко під час брифінгу.

«Цього року ми дійшли до відмітки 2013 року. На 2013 рік припадав пік туристичного сезону в Україні. Після проведення Євро-2012 країна та місто стали найпопулярнішими серед європейських туристів. Тоді було зареєстровано рекордну кількість іноземних туристів – 1 млн. 800 тис. іноземців і приблизно 2,5 млн. внутрішніх туристів. Зараз, за півроку 2018 ми отримали понад 850 тис. іноземних туристів, а за половину 2013 року було 660 тис. туристів. Тобто ми вважаємо, що цього року ми або доженемо показники 2013 року, або навіть зробимо їх більшими», - сказав Тараненко.

За його словами, це літо стало рекордним за потоком туристів за останні 4 роки.

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«Цього літа готелі та заклади розміщення почувають себе набагато краще ніж в минулі роки. Середня завантаженість готелів в цей період з травня по вересень складає приблизно 45-50%. Хостели та 3-зіркові готелі заповнені приблизно на 90%, завантаженість 4-зіркових готелів складає 65-70%. 5-зіркові готелі, яких в столиці шість, заповнені в середньому на 50-55%. Це є показовим з приводу останніх років. Ми можемо констатувати той факт, що в цьому році туристів значно більше», - сказав Тараненко.

Він зазначив, що у вересні починається традиційний бізнес-тревел сезон у Києва.

«З травня до жовтня традиційні звичайні туристи приїздять, а з вересня по травень подорожують бізнес-туристи», - пояснив керівник управління.

За його даними, найбільше туристів наразі з Білорусі, які через Київ подорожують на узбережжя Чорного моря – у Затоку, на Одещину, Херсонщину на відпочинок.

«Дуже показовим є Ізраїль. Кількість туристів з Ізраїлю зростає кожен рік. Завдяки поверненню Києву круїзних можливостей до нас їдуть з США та Німеччини. Туреччина в п’ятірці. Зростає потік з Італії, Франції, Великобританії», - прокоментував Тараненко наймасовіші туристичні потоки в Київ.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік столиця отримала майже 25 млн грн туристичного збору. Цього року, враховуючи збільшення потоку туристів, місто, за словами Тараненка, очікує отримати 30 млн грн туристичного збору.

Як повідомляв УНІАН, на Полтавщині відкрився Сорочинський ярмарок.