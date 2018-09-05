У Франції в сім'ї російських туристів вкрали одяг і діаманти на мільйон євро

В сім'ї російських туристів вкрали діаманти на €500 тис.

На виїзді з паризького аеропорту Ле-Бурже в сім'ї російських туристів вкрали три валізи з діамантами на суму €500 тис. Про це 4 вересня повідомило видання Le Parisien.

Відзначається, що ввечері 3 вересня сім'я прибула в аеропорт на приватному літаку і пересіла в автобус.

При виїзді на автостраду його зупинили грабіжники. Крім діамантів, у викрадених валізах був дорогий одяг. По оцінках сім'ї, загальний збиток склав €1 млн. Французькі правоохоронці почали розслідування.