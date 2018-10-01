этот материал доступен на русском

У Кам'янець-Подільській фортеці реконструювали битву часів Речі Посполитої (відео)

18:32, 01 жовтня 2018
Новини туризму
649 0

Битва за фортецю. У Кам’янці-Подільському відтворили атмосферу сімнадцятого століття – фортеця на три дні перетворилась на військовий табір Речі Посполитої.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожВ історичному музеї Кам’янець-Подільського створили туристичний ролик мовою жестів (відео)

Поціновувачі старовини на фестиваль з'їхались з усієї Європи, а центральною подією стала масштабна реконструкція бою того часу з усіма атрибутами – стрільбою, артилерією та навіть кіннотою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Кам'янець-Подільський#Кам'янець-Подільська фортеця