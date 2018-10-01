У Кам'янець-Подільській фортеці реконструювали битву часів Речі Посполитої (відео)

Поціновувачі старовини на фестиваль з'їхались з усієї Європи.

Битва за фортецю. У Кам’янці-Подільському відтворили атмосферу сімнадцятого століття – фортеця на три дні перетворилась на військовий табір Речі Посполитої.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Поціновувачі старовини на фестиваль з'їхались з усієї Європи, а центральною подією стала масштабна реконструкція бою того часу з усіма атрибутами – стрільбою, артилерією та навіть кіннотою.